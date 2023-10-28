В сети появилось милое видео с псом, который с головой укутался в плед

«Человек собаке друг, это знают все вокруг» – именно так звучит знаменитая песенка-перевертыш, которую многие слышали в мультфильме «Бобик в гостях у Барбоса». И вот видео с двумя такими «товарищами» оказалось на просторах интернета. Но разве хорошие друзья будят друг друга во время сна?..

Как пишет портал «Дни.ру», в социальных сетях появилось милое видео, в котором человек тихо подкрался в «существу», спрятавшемуся под пледом на диване. Все это издалека напоминало бесформенный кокон, так что хозяин пса заинтересовался увиденным.

Но собачка проснулась от прикосновений и голоса мужчины, из-за чего некоторое время безуспешно пыталась выбраться из «ловушки» пледа. Появление пса на свет умилило пользователей интернета, а он, в свою очередь, что-то гавкнул на своем, на собачьем. Возможно, это было «Доброе утро, мир!».