В Сети появилось видео, как ведущая ГосТВ Ирана погибла в прямом эфире студии от удара Израиля

Государственная телерадиокомпания Ирана сообщила о трагической гибели своей сотрудницы Масуме Азими в результате израильского авиаудара по главному офису компании. Это произошло во время прямого эфира очередного выпуска новостей в понедельник, 16 июня.

Ранее иранская государственная телерадиокомпания IRIB заявила о том, что подверглась атаке со стороны Израиля. В эфире новостного канала «Второй канал» был показан момент, когда израильские военные нанесли удар по зданию телерадиокомпании в Тегеране. После этого в эфире начались технические проблемы: изображение стало прерываться, а звук — пропадать.

Как сообщил сам вещатель, по его зданию было нанесено не менее четырех ударов. После чего начался сильный пожар.

«Масуме Азими, сотрудница секретариата „Голоса Исламской Республики Иран“, погибла от взрывной волны после удара сионистского режима [Израиля]», — написала компания в своем телеграм-канале.

Сообщается также, что все работники новостного канала были осведомлены о том, что на здание может быть совершено нападение. Тем не менее они сознательно остались в помещении и начали дружно выкрикивать «Аллах Акбар».

Сотрудники иранского государственного телевидения IRIB вернулись в эфир после обстрела. Представители СМИ выразили обеспокоенность по поводу того, что Израиль посягает на свободу слова. По информации из источников, в результате нападения были убиты не менее 16 человек.