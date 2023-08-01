В сети появилось видео момента попадания украинского БПЛА в башню «Москва-сити»

Момент попадания украинского беспилотника снял один из находившихся неподалеку от столичного бизнес-квартала очевидцев.

Новая атака украинских БПЛА на «Москва-Сити» попала на камеру смартфона прохожего. Как можно слышать за кадром, снимающий говорит, что в башни врезались сразу несколько дронов, в месте столкновения валит сильный дым.

На другом видео со стационарной камеры в одном из офисов в башне видно сильную вспышку, после чего начинается пожар.

Напомним, в ночь на 30 июля сразу несколько украинских БПЛА атаковали башни «Москва-сити». Произошедшее подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив что обошлось без жертв и пострадавших.