В сети появилось видео момента попадания украинского БПЛА в башню «Москва-сити»
Фото: [скриншот с видео]
Момент попадания украинского беспилотника снял один из находившихся неподалеку от столичного бизнес-квартала очевидцев.
Новая атака украинских БПЛА на «Москва-Сити» попала на камеру смартфона прохожего. Как можно слышать за кадром, снимающий говорит, что в башни врезались сразу несколько дронов, в месте столкновения валит сильный дым.
На другом видео со стационарной камеры в одном из офисов в башне видно сильную вспышку, после чего начинается пожар.
Напомним, в ночь на 30 июля сразу несколько украинских БПЛА атаковали башни «Москва-сити». Произошедшее подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив что обошлось без жертв и пострадавших.