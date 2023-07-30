В сети появилось видео момента попадания украинского дрона в башню «Москва-сити»

Очевидцам атаки украинских беспилотников на столичный бизнес-квартал удалось заснять сам момент попадания дрона в здание. Как можно понять по голосам за кадром, видео сняли прогуливавшиеся неподалеку женщины.

Сначала видно само попадание дрона в здание, затем сильный взрыв и пожар. Очевидцы кричат, не понимая что происходит. Начинается паника.

Напомним, в районе 3 часов ночи сразу несколько украинских БПЛА атаковали башни «Москва-сити». Произошедшее подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив что обошлось без жертв и пострадавших.

Как написал столичный градоначальник в соцсетях, в результате попадания дрона незначительно были повреждены фасады на двух офисных башнях московского бизнес-квартала. В настоящее время для проверки зданий из комплекса «Москва-сити» проводится экстренная эвакуация.