В сети появилось видео момента попадания украинского дрона в башню «Москва-сити»
Фото: [скриншот с видео]
Очевидцам атаки украинских беспилотников на столичный бизнес-квартал удалось заснять сам момент попадания дрона в здание. Как можно понять по голосам за кадром, видео сняли прогуливавшиеся неподалеку женщины.
Сначала видно само попадание дрона в здание, затем сильный взрыв и пожар. Очевидцы кричат, не понимая что происходит. Начинается паника.
Напомним, в районе 3 часов ночи сразу несколько украинских БПЛА атаковали башни «Москва-сити». Произошедшее подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив что обошлось без жертв и пострадавших.
Как написал столичный градоначальник в соцсетях, в результате попадания дрона незначительно были повреждены фасады на двух офисных башнях московского бизнес-квартала. В настоящее время для проверки зданий из комплекса «Москва-сити» проводится экстренная эвакуация.