В сети появилось видео с Бузовой, которую под руки утащили с хоккейного поля

Как пишет портал «Дни.ру» , наверняка причиной ее падения у всех на глазах стал неверный выбор наряда для выхода на лед.

Сложно не согласиться с тем, что Ольга Бузова – довольно известная личность. И недавно певице предоставилась возможность стать еще более обсуждаемой в соцсетях. Ведь именно там появилось видео, в котором упавшую на лед звезду под руки тащили харизматичные красавцы-спасатели. Все действо произошло во время открытия хоккейного матча между клубами «Динамо-Минкс» и «Акбарс». Там исполнительница приняла участие в торжественной съемке прямо на хоккейном поле.

После ее окончания Бузова старалась понемногу передвигать ноги, чтобы покинуть лед, но она не удержала равновесия из-за каблуков и длинных брюк. Был ли ее костюм эффектнее, чем падение? Впрочем, это не важно. Самое главное, что знаменитость еще легко отделалась после данного инцидента.