В сети появилось видео с горящим автомобилем в Новокузнецке

Местный житель города Новокузнецк заснял на камеру, как на Автотранспортной улице города горит автомобиль. Об этом написало издание «Vse42.ru» .

Напомним, что в Новокузнецке на одной из улиц вспыхнул автомобиль 1995-го года выпуска. Сообщается, что почти тридцатилетняя иномарка Nissan Pulsar была полностью охвачена огнем утром во вторник, 3 октября.

Пожарные смогли оперативно потушить машину, однако, она полностью выгорела как внутри, так и снаружи. К счастью, обошлось без человеческих жертв. А уже через день, 4 октября, горожанин опубликовал в социальных сетях видео с места происшествия.

Ранее сообщалась предположительная причина пожара. Ею стала неисправность электрооборудования автомобиля.