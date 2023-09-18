В сети появилось видео с мейн-куном, который получил по заслугам за свое поведение

Множество людей обожают проводить время в интернете, смотря при этом милые ролики с животными. Сегодня мы вам предлагаем взглянуть на один из них. Однако, приберегите свою жалость, ведь котик явно был наказан не просто так.

Интересное видео с кошками опубликовал портал «Дни.ру». В кадре задействованы всего два питомца, но какие страсти развились между ними! Первые несколько секунд ролика мейн-кун сладко потягивался после крепкого сна. Однако он решил, что пора просыпаться и обычной европейской кошке, которая рядом была свернута калачиком.

Пробудившийся сородич дотронулся лапкой до соседки по кровати, но та сначала не подавала виду. Однако позже такой поступок ее сильно разозлил: сначала кошка издала предупредительное шипение, а затем и вовсе набросилась на того, кто помешал безобидному отдыху.