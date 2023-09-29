В сети появился ролик с медведем, который случайно набрел на туриста

Ни для кого не секрет, что медведи могут быть довольны опасны. Кто же мог подумать, что турист, отправившийся на природу, внезапно столкнется с этим животным. Конечно, сложно было предположить и то, что мишка не тронет человека.

Видимо, только благодаря этому в сети появился данный ролик. На нем видно, что косолапый совершенно не заинтересован в туристе, который снимал происходящее на камеру, находясь в палатке.

Судя по всему, такая встреча человека с животным произошла с утра. Наверное, сам медведь тоже был не в восторге от раннего подъема, а потому не стал проявлять агрессию.

Публика, увидев подобное, ужаснулась. Но сейчас не стоит переживать, ведь все могло закончиться гораздо ужаснее. Этот случай служит очередным напоминанием о том, что тот же отдых с палаткой может внезапно стать экстремальным туризмом.