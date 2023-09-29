В сети появился ролик с медведем, который случайно набрел на туриста
Фото: [©Р. Дормидонтов/РИА Новости]
Как пишет издание «Утро.ру», это видео заставило содрогнуться пользователей социальных сетей.
Ни для кого не секрет, что медведи могут быть довольны опасны. Кто же мог подумать, что турист, отправившийся на природу, внезапно столкнется с этим животным. Конечно, сложно было предположить и то, что мишка не тронет человека.
Видимо, только благодаря этому в сети появился данный ролик. На нем видно, что косолапый совершенно не заинтересован в туристе, который снимал происходящее на камеру, находясь в палатке.
Судя по всему, такая встреча человека с животным произошла с утра. Наверное, сам медведь тоже был не в восторге от раннего подъема, а потому не стал проявлять агрессию.
Публика, увидев подобное, ужаснулась. Но сейчас не стоит переживать, ведь все могло закончиться гораздо ужаснее. Этот случай служит очередным напоминанием о том, что тот же отдых с палаткой может внезапно стать экстремальным туризмом.