В Сети раскрыли, почему селебы носят гладкий пучок

Журналистка обнаружила неожиданный способ визуального омоложения без хирургического вмешательства. Оказывается, определенные прически могут создавать эффект подтяжки лица. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на сайт модного издания Allure.

Редактор авторитетного издания о моде и красоте Марси Робин обратила внимание на популярную тенденцию среди знаменитостей. Многие селебрити стали регулярно появляться на публичных мероприятиях с туго собранными волосами. В числе поклонниц этого стиля называют певицу Ариану Гранде, актрис Энн Хэтэуэй, Линдси Лохан, Селену Гомес и модель Хейли Бибер. Их выбор объясняется не только модными соображениями, но и определенным косметическим эффектом.

Профессиональные парикмахеры отмечают, что гладкие высокие пучки и хвосты создают оптическую иллюзию подтянутого овала лица. За счет натяжения волос кожа в области лба и визуально разглаживается, что производит омолаживающее впечатление. В индустрии красоты такие укладки уже получили специальное название — «блеф-пучки» и «блеф-хвосты». Термин отражает их способность имитировать результаты одной из популярных пластических операций.

