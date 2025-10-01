В Сети раскрыли, почему селебы носят гладкий пучок
Allure: Гладкие пучки и хвосты визуально омолаживают лицо
Журналистка обнаружила неожиданный способ визуального омоложения без хирургического вмешательства. Оказывается, определенные прически могут создавать эффект подтяжки лица. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на сайт модного издания Allure.
Редактор авторитетного издания о моде и красоте Марси Робин обратила внимание на популярную тенденцию среди знаменитостей. Многие селебрити стали регулярно появляться на публичных мероприятиях с туго собранными волосами. В числе поклонниц этого стиля называют певицу Ариану Гранде, актрис Энн Хэтэуэй, Линдси Лохан, Селену Гомес и модель Хейли Бибер. Их выбор объясняется не только модными соображениями, но и определенным косметическим эффектом.
Профессиональные парикмахеры отмечают, что гладкие высокие пучки и хвосты создают оптическую иллюзию подтянутого овала лица. За счет натяжения волос кожа в области лба и визуально разглаживается, что производит омолаживающее впечатление. В индустрии красоты такие укладки уже получили специальное название — «блеф-пучки» и «блеф-хвосты». Термин отражает их способность имитировать результаты одной из популярных пластических операций.
