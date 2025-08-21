В Сети выложили кадры атаки ВСУ на НПЗ в Новошахтинске

Вооружённые силы Украины в ночь на четверг, 21 августа, попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области, как передает Телеграм-канал «Военный осведомитель».

На видеозаписях слышен взрыв, после которого вдали появляется пламя, а в небо поднимается густой столб дыма.

«В свою очередь, ВСУ нанесли удар по Новошахтинску Ростовской области», — говорится в сообщении.

Место, куда пришелся удар, остается неизвестным. Официальные данные пока не обнародованы, и информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации начали массированную атаку на территорию Украины. В воздушном пространстве республики было зафиксировано более ста ударных беспилотных летательных аппаратов.