В сети высмеяли жену Петросяна за спрятанные бирки на одежде

Еще до брака с известным комиком Татьяна Брухунова не была такой модницей. Как пишет издание «Утро.ру» , супруга Евгения Петросяна стала предметом обсуждения из-за новых образов.

А они, видимо, настолько новые, что жена юмориста даже не удосужилась отрезать бирки от одежды. Это стало заметно на одном снимке, где Брухунова стояла спиной к фотографу.

Из-за этого многие стали подозревать жену Петросяна в том, что она даже не покупает свои экстравагантные наряды, а просто берет «на выгул», после чего благополучно возвращает в магазин.

Но супруга Петросяна не осталась в стороне, получив колкие замечания в свой адрес. По ее мнению, подобные комментарии неуместны. А бирки от одежды – это, на самом деле, не ценники, а просто слишком большая этикетка бренда.