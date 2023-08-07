В Сети затравили разведенного канадского премьера Трюдо за фото с сыном в розовой одежде

Размещая невинное на первый взгляд фото с отпрыском в своем аккаунте в соцсетях премьер-министра Канады Джастин Трюдо, судя по всему, и не предполагал, что оно вызовет взрыв недовольства хейтеров.

На фотоснимке глава кабинета министров Канады предстал вместе с 15-летним юношей в розовой одежде с принтом «Команда Барби».

Ранее стало известно, что Трюдо расстался со своей супругой Софи, с которой они прожили 18 лет. У пары трое детей 15, 14 и девяти лет. Как сам признался канадский премьер, решение им обоим с теперь уже бывшей женой далось нелегко.

«Неудивительно, что твоя жена тебя бросила», — написал один из пользователей Сети.

Остальные комментарии более жуткие. Трюдо обвинили в пропаганде педофилии, гомосексуализма и отказа от традиционных семейных ценностей.