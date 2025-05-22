В Сеуле оценили повреждения эсминца КНДР после неудачного спуска на воду

По оценкам Министерства объединения Республики Корея, инцидент, произошедший при спуске на воду нового северокорейского эсминца, скорее всего, не привел к серьезным поломкам.

Напомним, что ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о том, что 21 мая Ким Чен Ын лично наблюдал за неудачным спуском эсминца, который получил повреждения из-за просчетов ответственных лиц. По имеющимся данным, специалисты допустили рассинхронизацию движения корабля, что привело к повреждению днища и застопорило его движение со стапеля.

Ссылаясь на распоряжение о скорейшем восстановлении судна к партийному пленуму в июне, источник в ведомстве предполагает, что повреждения не носят критический характер и не повлияют на его работоспособность. Об этом сообщило агентство Newsis.

В оборонном ведомстве Южной Кореи подтвердили, что корабль находится на воде. Предполагается, что КНДР применила метод бокового спуска судна.

Ранее сообщалось, что новый северокорейский корабль серьезно обеспокоит Запад.