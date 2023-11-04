В Севастополе объявлена воздушная тревога, Крымский мост закрыт — Развожаев
Фото: [Евгений Черненко / Подмосковье Сегодня]
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.
Он призвал всех горожан как можно скорее перейти в укрытия. Причины воздушной тревоги не уточняются. Возможно это связано с очередной ракетной атакой со стороны Украины.
Также стало известно, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту экстренно приостановлено. Водителей просят сохранять спокойствие.