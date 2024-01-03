В Севастополе сейчас громко: враг бомбит русский город, работает ПВО
Фото: [соцсети]
Жители Севастополя сообщают о мощных звуках взрывов в небе над городом. Предварительно, работают боевые расчеты противоракетной обороны.
Предварительно известно, что при атаке на Севастополь со стороны Украины сбиты две цели. Обе прилетели со стороны Одессы/Николаева.
Информации о повреждениях инфраструктуры или жилых строений в Севастополе пока не поступало.
Минобороны РФ и местные власти произошедшее пока не комментируют.