В Севастополе сейчас громко: враг бомбит русский город, работает ПВО

Жители Севастополя сообщают о мощных звуках взрывов в небе над городом. Предварительно, работают боевые расчеты противоракетной обороны.

Предварительно известно, что при атаке на Севастополь со стороны Украины сбиты две цели. Обе прилетели со стороны Одессы/Николаева.

Информации о повреждениях инфраструктуры или жилых строений в Севастополе пока не поступало.

Минобороны РФ и местные власти произошедшее пока не комментируют.