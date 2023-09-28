В Севастополе сотрудники ФСБ задержали агента военной разведки Украины

Как передает агентство «РИА Новости» , сотрудниками Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) был задержан мужчина за то, что он установил связь с украинской разведкой.

В пресс-службе ведомства рассказали о том, что еще прошлом году подозреваемый уклонялся от мобилизации. Он покинул Россию, отправившись в другую страну СНГ (Содружество независимых государств). После он связался с украинской разведкой. Там же мужчину завербовали.

В последующем он исполнял выдаваемые ему поручения. Так мужчина начал работать в организации, строящей фортификационные сооружения на территории Крыма. Оттуда он собирал необходимые сведения, которые и получала военная разведка Украины.

В итоге мужчина был задержан по статье за госизмену, в какой момент – точно не известно. Однако, фигуранта уже заключили в СИЗО.