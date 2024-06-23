В Севастополе уже трое погибших из-за атаки ВСУ: двое - дети, раненых под сотню

На пляже в Севастополе число погибших после ракетной атаки украинских боевиков продолжает увеличиваться. Как передает корреспондент Подмосковье Сегодня, сначала стало известно о гибели пожилой женщины, которая в момент вражеской атаки находилась на пляже в Учкуевке. Кроме того, скончался купавшийся в море двухлетний малыш.

Количество раненных мирных отдыхающих приближается к сотне, несколько человек госпитализированы к клиники в тяжелом состоянии, сейчас за их жизнь борются медики. Как проинформировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, к побережью высланы все имеющиеся у города бригады скорых.

«ВСУ нанесли удар, когда люди семьями приехали отдохнуть на пляж в выходной. Ракеты были сбиты, но осколки упали в прибрежной зоне», — написал Развожаев в соцсетях.

Произошедшее уже прокомментировали в Минобороны РФ. Там сообщили, что ВСУ атаковали мирный город несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, ещё одна отклонилась от траектории полёта на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. В результате чего пострадали мирные жители.