В Севастополе женщина ранила сожителя из-за отказа гладить рубашку

В Севастополе правоохранительные органы инициировали уголовное преследование 27-летней безработной местной жительницы. Ее обвиняют в нанесении ножевого ранения 45-летнему мужчине, с которым она проживала совместно. Об этом сообщает городское управление МВД.

Согласно материалам расследования, конфликт произошел на бытовой почве. Между сожителями возникла ссора в состоянии алкогольного опьянения. Женщина настаивала на том, чтобы мужчина погладил ее рубашку, и, получив отказ, нанесла ему два удара ножом в область плеча.

После совершения противоправных действий подозреваемая осознала серьезность ситуации и самостоятельно вызвала медиков. Прибывшая бригада скорой помощи, оказав первую помощь и доставив пострадавшего в больницу, уведомила о случившемся полицию.

На допросе девушка полностью признала свою вину. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, максимальное наказание по которой достигает двух лет лишения свободы.

