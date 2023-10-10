В Северной Осетии сиротам разрешат бесплатно получить второе профобразование

Также студенты смогут рассчитывать на выплату, которая покроет расходы при приобретении канцелярии и учебной литературы. Об этом пишет ТАСС .

На заседании правительства республики приняли решение, которое касается сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так стало известно, что эти категории людей смогут рассчитывать на получение второго профессионального образования совершенно бесплатно. Речь идет о тех случаях, когда ранее они уже успели получить образование по профессии рабочего или же служащего.

Также, помимо этого, для них предусмотрены выплаты, на которые можно купить все необходимое к учебе. Каждый месяц студентам будут дополнительно вручать пособия, пока они получают второе профессиональное образование.