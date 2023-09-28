В Северной Осетии спасатели четвертый день не могут найти пропавшего грибника

Заблудиться в лесу – дело простое. Гораздо сложнее выбраться из него самостоятельно. Проблемы возникли и у одного потерявшегося грибника, о чем написало агентство «РИА Новости» . Его ищут четвертые сутки.

Стало известно, что сотрудники МЧС уже четвертый день ищут пропавшего грибника. Три предыдущих дня не принесли никакого результата в операции. Об этом стало известно из сообщения регионального управления ведомства, опубликованного на странице в социальных сетях.

О пропаже мужчины сообщили еще 24 сентября. Тогда же без промедлений на поиски отправились сотрудники Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. На данный момент грибника ищут не только они, но и добровольцы с лесниками.