В Северной Осетии спасатели четвертый день не могут найти пропавшего грибника
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
Заблудиться в лесу – дело простое. Гораздо сложнее выбраться из него самостоятельно. Проблемы возникли и у одного потерявшегося грибника, о чем написало агентство «РИА Новости». Его ищут четвертые сутки.
Стало известно, что сотрудники МЧС уже четвертый день ищут пропавшего грибника. Три предыдущих дня не принесли никакого результата в операции. Об этом стало известно из сообщения регионального управления ведомства, опубликованного на странице в социальных сетях.
О пропаже мужчины сообщили еще 24 сентября. Тогда же без промедлений на поиски отправились сотрудники Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. На данный момент грибника ищут не только они, но и добровольцы с лесниками.