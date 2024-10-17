В Шатуре идет подготовка к зимнему содержанию автомобильных дорог

Глава городского округа Николай Прилуцкий провел еженедельное оперативное совещание, на котором обсуждалась подготовка и содержание дорог в холодное время года.

Служба дорожного хозяйства уже заготовила свыше 8 тыс. тонн песко-соляной смеси, необходимой для лучшего сцепления на дорогах. Кроме того, к работе готова снегоуборочная техника.

Глава округа Прилуцкий указал на необходимость разработки посменного графика работы для сотрудников, ответственных за уборку:

«В случае снегопадов мы должны быть готовы выйти на улицы в любое время суток», — добавил глава округа.

Такой подход обеспечит наиболее эффективное обслуживание ночью и днем. В связи с этим дороги станут намного чище и удобнее для использования в зимнее время года.

На оперативном совещании также рассматривался вопрос о содержании контейнерных площадок, коих в городе около 1 тыс. В ближайшие 3 года планируется поэтапное приведение в порядок каждой из них в целях улучшения городского пространства.

Так, Николай Прилуцкий поручил начальникам территориальных управлений разработать предложения по переносу, модернизации и обустройству новых КП.