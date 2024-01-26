В Шатуре к 80-летию снятия блокады Ленинграда его бывшим жителям вручили памятные медали
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
В округе каждый год отмечают День освобождения непокоренного города от осады, длившейся долгих 872 дня.
Молодежь Большой Шатуры и в этот раз провела традиционную акцию «Блокадный хлеб». Всем, кто пришел на памятный митинг к Вечному огню или просто шел мимо, раздавали хлеб, по 125 граммов, что было суточной нормой в отрезанном от мира городе.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
А бывшим жителям осажденного города к юбилейной дате вручили памятные медали.
Надежда Овчинникова из дома уже почти не выходит. Вручить награду к ней приехал глава округа Алексей Артюхин.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Галина Бабкина получила медаль на торжественном мероприятии в Шатурском лицее, а накануне встретилась со школьниками.
Людмиле Сиуновой ее награду передадут социальные работники.