В Шатуре к 80-летию снятия блокады Ленинграда его бывшим жителям вручили памятные медали

В округе каждый год отмечают День освобождения непокоренного города от осады, длившейся долгих 872 дня.

Молодежь Большой Шатуры и в этот раз провела традиционную акцию «Блокадный хлеб». Всем, кто пришел на памятный митинг к Вечному огню или просто шел мимо, раздавали хлеб, по 125 граммов, что было суточной нормой в отрезанном от мира городе.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

А бывшим жителям осажденного города к юбилейной дате вручили памятные медали.

Надежда Овчинникова из дома уже почти не выходит. Вручить награду к ней приехал глава округа Алексей Артюхин.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

Галина Бабкина получила медаль на торжественном мероприятии в Шатурском лицее, а накануне встретилась со школьниками.

Людмиле Сиуновой ее награду передадут социальные работники.