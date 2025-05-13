В Шатуре льготники могут легко получить необходимые лекарственные препараты
Фото: [Администрация м.о. Шатура]
В Шатуре создана система, обеспечивающая льготников необходимыми лекарственными препаратами.
В Шатурской больнице на учете числится внушительное количество льготников: 2804 человека, получающих федеральные льготы, и 5468 – региональные.
Получить лекарства можно несколькими способами: через портал «Госуслуги», по телефону, в регистратуре больницы или через инфомат. Врачи могут выписывать рецепты при личном приеме и телемедицинских консультациях, что особенно важно для жителей отдаленных районов.
В больнице ведут актуальный реестр льготников и взаимодействуют с фондами для оперативного решения вопросов. При необходимости, можно получить направление на консультацию к врачебной комиссии для индивидуального подбора препарата.
По вопросам лекарственного обеспечения можно обратиться по телефону горячей линии: 8(991) 630-02-90.