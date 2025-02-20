В Шатуре на бульваре Мира открыли фотовыставку «Герои нашего времени»

Героями фотопроекта стали 15 жителей округа, которые в настоящее время выполняют боевые задания в зоне спецоперации. Ежедневно земляки проявляют героизм, чтобы защитить гражданское население. Плакаты размещены на бульваре Мира. Доступность фотовыставки позволяет каждому жителю и гостю округа посмотреть на лица смелых защитников. Для кого-то они не просто военнослужащие РФ, но и близкие друзья и родственники.

В реализации фотопроекта «Герои нашего времени» оказала поддержку местная администрация и Комитет семей воинов Отечества. Цель акции — отдать дань уважения бойцам. Плакаты сопровождаются цитатами президента РФ Владимира Путина, которые подчеркивают значимость поступков воинов-защитников.

Планируется, что в праздничные дни плакаты также будут доступны для просмотра в Рошале. Они появятся на стендах обновленной площади перед спортивно-культурным центром. Именно там с плакатов на прохожих будут смотреть истинные герои своего времени и верные родному Отечеству граждане.