В Шатуре началась завершающая стадия восстановления полигона

Рекультивация закрытого полигона ТКО «Шатурский» проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна». Ход работ на объекте проверили экологи, Глава округа Николай Прилуцкий и его заместитель Василий Косолапов.

Формирование тела полигона почти подошло к концу. Одновременно с этим укладывается итоговый слой. В будущем на георешетке появится плодородный грунт, на котором высадят различные растения. Их корневая система удержит слой и станет индикатором качества защитного экрана. Об этом заявил представитель подрядчика ООО «Техноконцепт».

«Если вдруг где-то начнется просачиваться газ, предположим, то первыми пострадают растения», — также подчеркнул Дмитрий Шапорин.

По словам замглавы округа Василия Косолапова, работы «по административно-хозяйственной части» практически завершены. Речь идет о размещенных накопительных емкостях для утилизации ливневых стоков и установке дегазации. Сейчас идет обустройство ограждения проезда дороги по армогрунтовым стенам. Также обеспечивается электроснабжение системы «Безопасный регион».

Вместе с рекультивацией закрытого полигона ТКО удалось ликвидировать несанкционированную свалку за шатурским городским кладбищем. Раньше тут находились 34 000 кубов мусора: начиная от жилищных и строительных материалов, заканчивая порубочными остатками. Все отходы ликвидировали и вывезли с полигона для дальнейшей утилизации, о чем рассказал Александр Суслов, руководитель проекта компании ООО «Юнистрой». Примерно через четыре года почва очистится от вредных веществ. Для этого здесь высадили мискантус.