В Шатуре начали активную подготовку к весенней посевной кампании

В муниципальном округе Шатура прошло заседание Штаба по координации проведения сезонных полевых работ, где обсудили дальнейшие весенние посевы, план-график работ, занимаемые площади и другие детали подготовки.

На совещании находились представители органов власти, аграрии и специалисты сельскохозяйственной отрасли. Акцент в ходе заседания сделали на безопасности. В рамках подготовки к весенним посевам напомнили про необходимые проверки технического парка, соблюдение ПДД и правил при работе с техникой. Также обсудили правила пожарной безопасности весной и летом, когда риск возгораний особенно высок.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

«Необходимо помнить и об обеспечении безопасности населения и работников при использовании пестицидов и агрохимикатов в ходе весенне-полевых работ», — отметили на совещании.

С аграриями подробно обсудили план-график, который разрабатывается в настоящее время. Также в процессе подготовка семян, приобретение минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов. Все организационные моменты перед посевами находятся на контроле.