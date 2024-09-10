В Шатуре начали монтаж игровых элементов детской губернаторской площадки

В Администрации ждут реакции от детей, понравится ли им обновленная игровая зона. Они в данном вопросе выступают самыми непредвзятыми экспертами.

В округе детские площадки расположены в разных районах. В каждом начались работы. Предварительно эксперты оценивали состояние площадок и при необходимости вносили их в план работ.

Напомним, в нынешнем году на территории городского округа обновят четыре детские площадки, которые были построены в рамках губернаторского проекта. Еще по семи адресам произведут замену ДИПов. Для реализации работ выделены средства из местного бюджета. Локальный ремонт произведут в тех локациях, где в ближайшее время в полном обновлении нет необходимости.