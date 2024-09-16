В Шатуре начались съемки комедии «(Не)искусственный интеллект» режиссера Чадова

Глава муниципалитета Николай Прилуцкий приветствовал съемочную группу.

«Алексей и его команда под впечатлением от нашего края. Говорят, такие локации еще поискать! А мы всегда рады гостям. Выкроим время — обязательно покажу самые живописные уголки округа», — написал Николай Прилуцкий в своем телеграм-канале.

Одной из главных локации в муниципалитете стал лагерь «Терра Ностра». Горожане могут не только наблюдать за работой съемочной группы, но и лично принимать участие в съемках. Жители получили удовольствие от нового опыта, но особенно такой возможности обрадовались дети.

Семейная комедия, которая выйдет в 2025 году, нацелена показать главное отличие робота от человека. Только люди могут чувствовать, сопереживать, любить и дружить. Никакой искусственный интеллект не может заменить человеку человека. Пройти весь путь осознания зрителям поможет главный герой — 17-летний студент-первокурсник Женя. Съемки начались 14 сентября.