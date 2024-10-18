В Шатуре обсудили меры поддержки семей участников СВО

В Шатуре прошла встреча, на которой удалось обсудить меры взаимодействия с семьями участников специальной военной операции. Ее провел депутат Мособлдумы Эдуард Живцов вместе с руководителем регионального Комитета семей воинов Отечества Мариной Мигуновой.

Они прекрасно знают, что происходит на передовой, поскольку имеют к этому прямое отношение. Так, к примеру, Эдуард Живцов не раз лично доставлял гуманитарные грузы на фронт. А у Марины Мигуновой там служит сын.

Во время дружеской беседы участники встречи обсудили различные темы, подчеркнув, что семьям участников специальной военной операции важна не только материальная поддержка, но и психологическая помощь.

Особенно трогательным моментом стало вручение подарков от бойца своим близким. Их удалось передать через водителей из Шатуры, которые недавно осуществляли перевозку гуманитарных грузов для военнослужащих.

Выезды в округа и разговоры с людьми играют ключевую роль в работе руководства Комитета. Они помогают выявлять актуальные проблемы, с которыми сталкиваются семьи участников СВО, и представлять их в виде инициатив для вышестоящих структур.

Такой прямой контакт с населением позволяет более точно понимать потребности людей, а также оперативно реагировать на возникающие вопросы:

«Мне очень понравилось. Считаю, что чаще надо так собираться, чтоб поговорить по душам. У меня сейчас служит брат родной в танковых войсках. Сын пришел инвалидом 2 группы без ноги», — заявила жительница округа Марина Мелешина.

Общественники активно поддерживают семей участников СВО, предлагая помощь в решении различных юридических и бытовых вопросов. Также они организуют поездки для детей, что приносит им огромное удовольствие. Так что взаимодействие округа Комитета с семьями военнослужащих будет продолжаться.