В Шатуре определили финалистов Лиги КВН

Веселые и находчивые сыграли в полуфинале в городском округе Шатура. Они собрались в рошальском ДК имени Косякова.

За кубок сразились 9 команд из разных городов. По итогу состязания — кто смешнее шутит, отобрали шесть молодежных сборных. Это трое призеров полуфинала — «Белоснежка и 7 гномов» — сборная КМЦ, которая заняла 1 место, «Мы такие» — сборная ГГУ с серебром и малыши из команды «Сахар» — сборная школ города Егорьевск, завоевавшие бронзу. К ним в финале присоединятся «Без комментариев» из Куровского, «Три копейки» лицея города Шатуры и «Союз Черустинцев» из школы р. п. Черусти.

— Поздравляю победителей игры — команду Комплексного молодежного центра «Белоснежка и 7 гномов». Так держать! Успехов в финале! — поприветствовал победителей глава Шатуры Алексей Артюхин.

Кроме того в полуфинале определили лучших игроков в специальной номинации. Лучшую мужскую роль исполнил Глеб из команды «Три копейки», женскую — Кира из сборной «Бациллы Смеха». Премию за лучшую шутку получила команда «Белоснежка и семь гномов»