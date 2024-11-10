В Шатуре открыли скейт-площадку площадью 800 кв. м.

В субботу, 9 ноября, в городском округе Шатура в парке им. Гагарина прошло торжественное открытие современной скейт-площадки.

Ветреная погода не помешала юным скейтерам опробовать новый спортивный объект. Они радовались солнечным теплым лучам и демонстрировали друг другу свои умения. Шатурские ребята выполняли различные трюки. Мастер-класс показывали члены команды «Rampstroy house». Профессионалов пригласили на торжественное представление площадки.

Фото: [ Даниил Коблов ]

Скейт-площадку открыли при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Конструкция слита из бетона. Ее площадь — 800 кв. м. На просторной территории могут находиться одновременно начинающие райдеры и профессионалы.

«Уверен, и наши планы в течение трех лет благоустроить парк также получат одобрение губернатора и правительства области», — прокомментировал глава г. о. Шатура Николай Прилуцкий.

Фото: [ Даниил Коблов ]

Жителей и гостей, увлекающихся данным видом спорта, приглашают в сквер для апробации новой городской локации. В фотоальбоме собраны кадры с открытия скейт-площадки, которые сохранили моменты ярких выступлений ребят.