В Шатуре отметили день рождения парка «Крестов Брод»

Этот парк жители Рошаля, что в городском округе Шатура, знают давно.

В обновленном виде от открылся в 2019 году и с тех пор стал настоящим местом притяжения местных жителей и гостей округа.

Галина Шувалова, например, в парке – постоянный гость. Она обожает прогулки на свежем воздухе и созерцать местные красоты.

«Мне парк нравится очень. Нам есть с чем сравнить, потому что мы знаем каким он был раньше. Здесь есть скамейки, деревья. Мы им просто наслаждаемся», - призналась женщина.

На центральной алее в праздничный день работала ярмарка «Золотые закрома». Здесь можно было купить все: от выпечки и домашних заготовок до игрушек и сувениров. Еще одна традиция праздника –конкурс фантазийных зонтов «Осенний джаз». Тут главными героями стали конечно дети со своими разнообразными творениями. Кто-то украсил зонт листьями, кто-то яркими аппликациями, был даже зонт-часы.

Гости получили массу положительных эмоций и впечатлений. А яркости празднику добавил концерт в исполнении выступили творческих коллективов округа.