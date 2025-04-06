В Шатуре пять ветеранов удостоены звания почетного гражданина округа к 80-летию Победы

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пять уважаемых жителей муниципального округа Шатура стали обладателями высшей почетной награды округа — звания «Почетный гражданин муниципального округа Шатура».

Решение о присвоении этого звания было принято на одном из заседаний местного Совета Депутатов. Среди удостоенных – участники войны: Василий Иванович Болдырихин, Владимир Еремеевич Городисский, Дмитрий Иванович Киселев, Мария Никифоровна Кошелева и Дмитрий Моисеевич Межевов.

Церемония вручения свидетельствующих документов и памятных знаков прошла при личном участии главы округа Николая Прилуцкого.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

«Большой честью и огромным удовольствием стало для меня вручение знаков «Почетный гражданин муниципального округа Шатура» нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной», — прокомментировал Николай Прилуцкий.

Стоит отметить, что губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно акцентировал внимание на необходимости заботы и уважения к ветеранам. В соответствии с директивами Президента Российской Федерации Владимира Путина, все ветераны региона в год 80-летия Победы получат статус почетных граждан с особыми привилегиями.