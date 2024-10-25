В Шатуре поздравили 100-летнюю долгожительницу Анастасию Климешову

Глава округа Николай Прилуцкий навестил именинницу, чтобы в столь значимый день пожелать ей крепкого здоровья.

«Был рад поздравить Анастасию Степановну с солидной датой. От души - здоровья и благополучия всей гостеприимной дружной семье!» — написал глава округа в своем телеграм-канале.

Судьба распорядилась так, что долгожительница стала очевидицей величайших событий 20 века: Великой Отечественной войны и восстановления страны после наступления мира. Отец Анастасии Степановны не вернулся с фронта, что стало трагедией для всей семьи. После победы настал тяжелый период, когда все соотечественники снова воссоединились для восстановления страны. Анастасия Степановна работала в колхозе, внося в данный процесс важный вклад.

Анастасии Степановне невольно пришлось взять на себя ответственность за шестилетнюю племянницу, которая потеряла мать. Родственница отплатила благодарностью. 20 лет назад она забрала Анастасию Климешову к себе домой, чтобы обеспечить ей достойный уход.

Не забывают о долгожительнице и другие родные. В честь юбилейного дня рождения они приехали из Самары, чтобы собраться вместе за праздничным столом.