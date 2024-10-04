В Шатуре пройдет экскурсия по святым и историческим местам округа

Творческо-краеведческое объединение «Люди Озер» вновь проводят экскурсию по значимым местам г.о. Шатура. Желающих 5 октября проведут по ключевым точкам округа, монастырям и живописным территориям. Участников ждет масса впечатлений, море полезной информации и живого общения.

Экскурсия «Шатура — Мещерский Бор» по праву может называться одной из самых насыщенных и интересных в округе. В программу включены поездки по самым интересным местам, которые являются жемчужинами Шатуры. Участников экскурсии ожидает посещение местных красот, храмов и монастырей. Опытные гиды погрузят гостей в историю округа.

Маршрут предполагает посещение как минимум девяти точек. Гости прогуляются по Андреевским выселкам, Лузгарино, Середниково, Мещерскому Бору, Аннушкину роднику. Желающие смогут позвонить в колокола на самой высокой колокольне в Шарапово. У участников будет возможность получить впечатления от сказочного лесного карьера и почувствовать связь с красотами природы.

Также гостям проведут экскурсию на территории бывшего женского монастыря и величественного храма с уникальной архитектурой. Завершат поездку за общим столом, где можно будет насладиться трапезой и обсудить полученные от мероприятия впечатления.

Детали экскурсии от «Людей Озер» и другие подробности события можно уточнить по телефону: 8(993)627-74-13 (Whatsapp).

Важно: действует возрастное ограничение 12+.