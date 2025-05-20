В Шатуре прошел квиз, посвященный подвигу в годы Великой Отечественной войны

В Шатурском энергетическом техникуме состоялось яркое и познавательное мероприятие — квиз «Наш успех. Доблесть», организованный шатурскими молодогвардейцами для первокурсников. Игра, посвященная ключевым событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, стала настоящим испытанием для знаний и эрудиции студентов.

В рамках интеллектуально-развлекательной игры участники, представляющие разные команды, соревновались в ответах на вопросы, охватывающие широкий спектр тем — от важных дат и исторических личностей до музыкального наследия военного времени. Каждый раунд требовал быстрой реакции и глубоких знаний.

«Мы обязаны знать историю своего государства. Квиз о Великой Победе позволяет подросткам освежить знания. Наш долг — не забывать о подвиге предков, которые подарили нам мир», — отметил директор Комплексного молодежного центра Александр Гуреев, подчеркнув важность сохранения памяти о героическом прошлом для всех жителей Шатуры.

Мероприятие стало уже традиционным для Шатурского энергетического техникума, который активно поддерживает патриотическое воспитание молодежи. Ранее здесь проводились квизы, посвященные другим значимым событиям, например, истории первого полета человека в космос и тайнам Вселенной. Подобные инициативы способствуют формированию у молодых людей чувства гордости за свою страну и уважения к ее истории.

Игра проходила в формате трех раундов, где командам давалось всего 30 секунд на обдумывание ответа. В мероприятии приняли участие пять команд, продемонстрировавших свою эрудицию и командный дух. По итогам напряженной борьбы победителями стали: команда «Синие», набравшая впечатляющие 113 баллов, а также команды «Армейцы» и «Звезда», которые также вошли в тройку лидеров. Все участники, независимо от занятого места, были поощрены сладкими призами, что стало приятным завершением увлекательного мероприятия для студентов Шатуры. Организаторы уверены, что подобные мероприятия способствуют укреплению патриотических чувств среди молодого поколения жителей Шатуры.