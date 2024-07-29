В Шатуре прошел VII московский областной форум «Многодетная Россия»

Слишком много детей не бывает. Зато с появлением каждого из них любви становится в несколько раз больше. Это удалось доказать на очередном двухдневном форуме, который также прошел в Зарайске.

Мероприятие состоялось в эту субботу, 27 июля, в Шатуре. Полсотни больших и дружных семей со всей Московской области собрались на одной площадке, чтобы показать свои таланты и самобытность. Так, например, одной из них стала семья Додхобаевых, в которой воспитываются девять детей! Старшей дочери 23 года, а младшему сыну – 5 месяцев.

Родители учат их взаимному уважению, любви, заботе о ближнем и ответственности. В этом, по мнению Марии и Мансружона, как и раз и заключается секрет семейного счастья. Удвоить его помогают социальные меры поддержки для многодетных, а также сертификаты на приобретение автомобиля и льготная ипотека. Уровню жизни таких семей в Подмосковье уделяется большое внимание – для них строят дороги, подводят коммуникации и выделяют землю.

Участники VII московского областного форума «Многодетная Россия» смогли поучаствовать в конкурсе «Семейный пирог». Они угостили жюри самыми различными вариациями начинок: от творожных до ягодных и не только.