В Шатуре прошел XI музыкально-поэтический фестиваль патриотического творчества «Герои Победы»

Самый первый фестиваль посвятили 100-летию Героя Советского Союза Ивана Николаевича Веремея. Жители округа с уважением относятся к своему земляку. Премьерный фестиваль прошел в феврале 2015 года и получил много положительных откликов.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

«Тема творческих номеров, как и название — герои Победы, мир, жизнь, любовь к Родине», — рассказала начальник управления культуры и туризма м. о. Шатура Лидия Сапарина.

В нынешнем году мероприятие состоялось в Мишеронском Доме культуры. Участники фестиваля выступили в четырех номинациях: театрализованные постановки, чтение стихотворений, исполнение песен и танцевальные номера. Каждым выступлением горожане прославляли соотечественников, которые героически пережили годы Великой Отечественной войны. Ребята также сопереживают современным историческим событиям.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

«Мы выступили с народным стилизованным танцем «Платок на память». Танец посвящен девушкам, которые провожают своих мужчин на войну. Наша цель была передать чувства, как страдают девушки, провожая парней, и как хотят их дождаться, чтобы все было хорошо», — поделились участницы хореографического коллектива «Вернисаж» Таисия Горбачук и Александра Киселева.

Юные актеры театра «Коляда» во время подготовки выступления детально изучали историю родной страны. Они смогли проникновенно предать те чувства, которые испытывали жители блокадного Ленинграда. Зрители и жюри были восхищены исполненной ими музыкальной композицией.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

«Это инсценировка Юрия Яковлева по архивным материалам о Тане Савичевой. Выступала подготовительная группа. У них пока нет опыта и знания истории. Поэтому смотрели сюжеты, слайды, приходилось что-то рассказывать, восполняя незнание. Я думаю, это помогло в подготовке к номеру. Ребята хорошо выступили и судя по тому, что у зрителей текли слезы, у нас все получилось», — поделилась режиссер театра «Коляда» ЦДК им. Нариманова Ксения Боярских.

Участниками фестиваля стали около 360 юных жителей Большой Шатуры и Балашихи.