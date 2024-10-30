В Шатуре провели митинг в День памяти жертв политических репрессий

Представители администрации округа Шатура, члены общественных движений, родственники репрессированных, ветераны и школьники собрались 30 октября на важный митинг, чтобы почтить память жертв тоталитарного сталинского режима.

День памяти жертв политических репрессий отмечается 30 октября в России. Шатура присоединилась к событию, проведя тематический митинг. Вспоминали о печальных судьбах людей, павших от репрессий, тяжелого труда в исправительно-трудовых лагерях и ссылке, а также многих других жертв 1937-1938 гг. Школьникам и подросткам рассказали про это темное время, а также напомнили про ценность человеческой жизни.

Митинг в Шатуре открыл председатель местного Совета депутатов Дмитрий Янин. Он призвал не забывать о трагедии и тех событиях, которые должны стать уроком будущим поколениям.

Священник Александр Боярских из Никольского храма совершил молебен. Жертвам политических репрессий и попавшим под удар семьям посвятили минуту молчания, затем традиционно возложили цветы на памятный камень.