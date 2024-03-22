В Шатуре провели муниципальный форум «Управдом»

Замглавы Городского округа Шатура Сергей Арзуманов, представители ассоциаций и управляющих компаний провели форум «Управдом», где обсудили планы по благоустройству на 2024 год. На мероприятии не только перечислили планы на год, но и ответили на вопросы по качеству водоснабжения.

За текущий год в округе планируют заменить и улучшить детские игровые площадки, восстановить брусчатку и пешеходные зоны, сделать капитальный ремонт сетей водоснабжения. Последнее запланировано провести в ряде поселений и микрорайонов. Уточнили, что работы проведут не только в самой Шатуре, но и таких местах как мкр. Керва, с. Кривандино, п. Мишеронский, с. Пустоша, п. Радовицкий, п. Черусти, а также п. Шатурторф.

На форуме подтвердили и работы по улучшению качества холодного водоснабжения РСО: проводится промывка магистральных сетей в зоне эксплуатационной ответственности. Специалисты берут пробу для проведения лабораторного контроля качества воды. Объяснили, что в период промывки и в течение 48 часов вода может содержать примеси. Именно по этой причине ее следует кипятить.

Участники подвели и итоги весенне–зимнего периода. Высоко оценили в округе слаженную работу коллективов предприятий сферы ЖКХ. Отметили безаварийный режим работы при подготовке объектов тепло-, водо-, электро-, газоснабжения.

«В период 2024–2025 гг. будет выполнено строительство 3-х блочно–модульных котельных (на основании полученных положительных заключений ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза») в п. Радовицкий, рп. Мишеронский, п. Бакшеево. Также будут проведены проектно –изыскательские работы по строительству блочно–модульных котельных в п. Шатурторф, с. Пышлицы, п. Туголесский Бор, п. ЦУС «Мир» и мкр. Керва г. Шатура», — сообщает сайт городского округа Шатура.

Жителям округа напомнили, что вся информация по УК и конкретным многоквартирным домам содержится в ЕИАС ЖКХ, где можно зарегистрироваться. Пользователи могут в онлайн-режиме оставить заявку в конкретную управляющую организацию и уведомить о необходимости определенных работ. Там же можно проголосовать при помощи личного кабинета на официальном сайте ЕИАС ЖКХ.

В форуме «Управдом» помимо замглавы округа приняли участие начальник отдела жилищной политики Любовь Жукова, руководитель Рошальского отделения Ассоциации ПСМКД МО Наталья Шаршова, руководитель Шатурского отделения Ассоциации ПСМКД МО Маргарита Козлова, замначальника управления благоустройства и дорожной инфраструктуры–Валерия Ермакова, а также замначальника территориального отдела №1 территориального управления Юг Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области Кирилл Гальченко.