В Шатуре провели техосмотр и ремонт мусорных контейнеров

В г.о. Шатура регулярно поддерживают порядок и чистоту на контейнерных площадках, а также чинят баки, которые изнашиваются со временем. Недавно рабочие провели очередной техосмотр и починили контейнеры с дефектами.

В ходе осмотра выяснилось, что контейнерные баки на площадке по проспекту Борзова нуждаются в ремонте. Некоторое время они стояли перевернутыми и не использовались по назначению. Рабочие оперативно привели контейнеры в порядок, в том числе и прикрутили новые колесики. Теперь этой площадкой вновь удобно пользоваться гражданам и службам по вывозу ТКО.

Отметим, что за вывоз мусора в Шатуре отвечает региональный оператор ЭкоЛайн. За обустройство зон для контейнеров и уборку отвечают муниципальные власти. Этот вопрос держат на постоянном контроле.

Кроме того, в округе запустят трехлетнюю программу модернизации контейнерных площадок. Она предполагает перенос контейнерных площадок, обновление и обустройство новых пространств для складирования отходов. Детально этими вопросами для программы глава округа Николай Прилуцкий поручил заняться руководителям территориальных управлений.