В Шатуре провели выездную администрацию для помощи участникам СВО и их семьям

Мероприятие стало важной площадкой для диалога между шатурскими властями и гражданами.

В ходе встречи с жителями глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий, совместно с его заместителями и руководителями подведомственных учреждений и общественных организаций, оперативно отвечал на многочисленные вопросы.

Особый случай возник с бывшим военнослужащим, проживающим в городе Рошаль, входящем в состав округа. Мужчина обратился за поддержкой в поиске работы, выразив заинтересованность в трудоустройстве в Мособлпожспасе или Росгвардии. Было принято решение о скорейшей организации собеседования с руководством этих структур, чтобы максимально оперативно решить вопрос о трудовом устройстве для этого участника СВО.

Вопросы, которые поднимались во время встречи, охватывали широкий спектр проблем, включая получение денежных выплат, оформление регистрации по месту жительства, вопросы поступления детей в образовательные учреждения, а также оформление необходимой документации, связанной с земельными участками. Каждый случай, озвученный на мероприятии, будет рассмотрен индивидуально, с учетом всех обстоятельств и потребностей заявителя. Профильные специалисты округа будут поддерживать постоянную связь с обратившимися для оперативного решения возникающих вопросов.

Важно отметить, что на территории округа Шатура активно функционирует Ассоциация ветеранов СВО, которая оказывает всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. Шатурские ветераны СВО получают помощь в вопросах социальной адаптации, медицинского обслуживания, реабилитации, переобучения и трудоустройства. На сегодняшний день в ряды организации в Шатуре вступило почти тридцать человек, что свидетельствует о востребованности данной поддержки среди жителей округа. Для получения консультаций и помощи можно обратиться по телефону шатурского отделения Ассоциации: +7 917 510-02-29.

Администрация округа и шатурские организации продолжат оказывать всестороннюю поддержку шатурским участникам СВО и их семьям, заботясь о благополучии каждого жителя округа. Участие в подобных мероприятиях позволяет шатурским властям быть ближе к людям и оперативно реагировать на их потребности.