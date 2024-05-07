В Шатуре с приближающимся Днем Победы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Марию Кошелеву

В годы войны Мария Никифоровна работала связисткой. В зоне боевых действий она оказалась в 1943 году. 9 мая 1945 года — этот день особенно запомнился Марии Никифоровне. Новость о долгожданной победе она встретила в Польше. Война не закончилась в один день. Еще долго женщина помогала раненым советским солдатам в госпитале.

В Шатуру Мария Никифоровна переехала в конце 40-х годов вместе со своим супругом. Семья воспитала двоих детей. Овдовела горожанка достаточно рано, но родные люди не позволяют ей чувствовать себя одинокой, постоянно проведывают. Тем более не останется женщина сама и в великий приближающийся праздник.

В гости к Марии Никифоровне приехали глава городского округа Шатура Алексей Артюхин, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Бурмистрова, начальник Окружного управления социального развития №9 Елена Самсонова, председатель Совета депутатов округа Дмитрий Янин, подмосковные волонтеры.

После проведенного времени с Марией Никифоровной, Алексей Артюхин не мог не обратить внимание на ее оптимизм и бодрость духа. Он пожелал ветерану беречь эти качества долгие годы. Выразив слова благодарности за мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны, глава округа пожелал шатурянке здоровья и долголетия.