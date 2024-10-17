В Шатуре состоялась отчетно-выборная конференция профсоюзов

В лицее Шатуры провели XX отчетно-выборную конференцию Шатурской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки России. В ходе заседания обсудили девять ключевых вопросов и отчитались о проделанной работе.

О работе профсоюзного комитета рассказала председатель Светлана Варфоломеева. Были зачитаны отчеты, которые показали, что за последние пять лет профсоюз Шатуры не снижал темпов деятельности по охране труда, уверенно и ответственно подходил к обращениям и созданию безопасных условий работы граждан.

Отметили, что профсоюз проверил 14 различных образовательных учреждений и выдал девять предписаний. Работа союза позволила пресечь и устранить 27 нарушений положений Трудового Кодекса. В 47 случаях проводились правовые консультации, было принято на рассмотрение 556 обращений.

Кроме того, обеспечивали доступный отдых и оздоровление для членов профсоюза и их детей. Были утверждены льготы и меры соцподдержки.

В ходе конференции также состоялись выборы председателя ТО. Им единогласно избрана Варфоломеева Светлана Николаевна. Провели и другие голосования. По их итогу 36 членов профсоюза избрали в профсоюзный комитет, девять в президиум, пять — в контрольно -ревизионную комиссию.

Выбрали также делегатов для участия в отчетно-выборной конференции Московской областной организации Профсоюза.

Шатурская территориальная организация Общероссийского Профсоюза образования продолжит продуктивную деятельность на благо жителей по части улучшения условий работы и защиты трудовых прав.