В Шатуре состоялся двухдневный форум руководящего состава Московского областного молодежного парламента

Мероприятие отличалось неформальной обстановкой. Молодые политики приняли участие в обучающем интенсиве и составили план дальнейшей работы. Каждый участник имел возможность рассказать о своем округе, об инициативах, реализованных в рамках молодежной политики. Встречу провели на базе лагеря «Терра Ностра».

На мероприятии присутствовал председатель Совета депутатов округа Дмитрий Янин. В организации форума активное участие принимал Молодежный парламент Большой Шатуры, руководителем которого выступает заместитель по проектной работе регионального парламента Евгения Чиркунова.

«Мы были очень рады принять у нас в гостях ребят из разных городов нашего Подмосковья. Несмотря на то, что сформировались мы относительно недавно, команда уже показывает отличные результаты. Благодарим лагерь Терра Ностра за теплый прием, все участники остались в восторге от проведенных здесь выходных», - прокомментировала Евгения.

Напомним, форум проходит ежегодно. Он стал площадкой, на которой молодые парламентарии могут общаться друг с другом, перенимать опыт депутатов Государственной и Московской областной Дум, совместно разрабатывать уникальные проекты и участвовать в стратегических сессиях.