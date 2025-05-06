В Шатуре стартовала акция «Вахта Памяти»

В школах городского округа Шатура стартовала традиционная патриотическая акция «Вахта Памяти», посвященная приближающемуся Дню Победы. В шатурском лицее и школах № 4 и Мишеронской прошли торжественные мероприятия, посвященные памяти предков и их подвигу.

В шатурском лицее, в корпусе «Перспектива», мероприятие началось с торжественной линейки. В соответствии с многолетней традицией, ученики с почетом внесли в актовый зал флаги Российской Федерации, Московской области и, конечно же, флаг муниципального округа Шатура. Звучал гимн страны, минута молчания позволила всем присутствующим почтительно вспомнить героев, павших в боях за свободу и мир. Первыми шатурские старшеклассники, активисты Движения Первых и правнуки ветеранов Великой Отечественной войны – Максим Артемьев, Владимир Береговой, Дарья Стулова и Лидия Салихова – приняли эстафету, став первыми «вахтовиками» от лицея.

Слова благодарности и воспоминаний о ключевых событиях Великой Отечественной войны ребятам передала Лидия Жарова, почетный гражданин округа, уважаемый ветеран Подмосковья и член Союза писателей. Ее выступление в рамках цикла патриотических мероприятий «Успех V единстве поколений» стало важным уроком для молодого поколения. Лидия Павловна призвала шатурских ребят бережно хранить память о героизме и жертвах, отданных ради будущего.

В четвертой шатурской школе «Вахта памяти» была организована у стелы, носящей имя Ф.Т. Жарова – человека, чья память увековечена в названии школы. На торжественном митинге присутствовали депутаты совета депутатов округа Шатура и представители общественности, подчеркивая значимость мероприятия для всего округа.

В завершение ребят пригласили к участию во Всероссийских акциях, посвященных Дню Победы: «Окна Победы», «Мой герой», «Песни Победы», «Классика Победы. Память поколений» и, конечно, в акции «Георгиевская ленточка». Эти мероприятия позволят шатурским школьникам проявить свой патриотизм и внести свой вклад в сохранение исторической памяти.

Стоит отметить, что масштабная акция «Вахта Памяти» развернулась на территории всего Подмосковья и продлится до 9 мая. Более 20 тысяч школьников 8–11 классов из почти 900 образовательных организаций региона будут сменяться у 1050 памятных мест, воздвигнутых в память о героях Великой Отечественной войны. Жители и шатурские активисты надеются, что эта акция станет ярким символом уважения к подвигу и памяти предков.