В Шатуре стартовала весенняя призывная кампания, и около сотни местных парней готовятся к службе в армии

Весенняя призывная кампания началась и продлится до 15 июля. Около ста молодых людей из Шатуры отправятся служить в ряды Вооруженных сил РФ. Еженедельно, по средам, четвергам и пятницам, призывники проходят медицинское освидетельствование для определения их годности к военной службе.

Военный комиссар г.о. Шатура, Егорьевск Московской области Олег Левченко, пояснил: «Наша основная задача – чтобы ребята прошли всех врачей и специалистов. Если у молодых людей есть определенные заболевания, то мы не имеем права их призвать на службу в ряды вооруженных сил РФ».

Службу шатурские призывники будут нести в воинских частях Московской области и близлежащих регионах. Солдаты-срочники не будут направлены в зону проведения специальной военной операции.

Сергей Хамзин, один из призывников, поделился своими мыслями: «Повестка мне пришла два месяца назад. Уклоняться даже и мыслей не было. Есть желание защищать Родину. Также готов обучиться владению оружием, дисциплине. С той ситуацией, которая сейчас у нас в стране, лучше отслужить».

Молодые люди также имеют возможность выбрать альтернативную гражданскую службу, которая длится от 18 до 21 месяца. Эта форма воинской обязанности предусмотрена для тех, кто не может служить в армии по религиозным или иным убеждениям.