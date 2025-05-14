В Шатуре светлеют дворы и улицы: программа «Светлый город» преображает облик округа

В Шатуре, а также в Рошале и населенных пунктах, входящих в состав округа, появляются новые опоры освещения, заменяются устаревшие уличные фонари на современные, энергоэффективные модели. Это повышает безопасность и создает более приятную атмосферу для жителей.

«У нас был темный двор. Сейчас ситуация намного лучше: видна вся территория, и на душе спокойнее, когда дети уходят гулять по вечерам», — поделилась впечатлениями жительница Шатуры Дарья.

По словам заместителя главы округа Вячеслава Федотова, составлен детальный перечень адресов, где в текущем году будут установлены дополнительные опоры в рамках программы «Светлый город». Этот перечень охватывает не только центральную часть Шатуры, но и отдаленные поселки и деревни, где жители остро нуждаются в улучшении освещения.

«В него вошли сквер по улице Луначарского в п. Мишеронский, ул. Садовая, М. Горького и 3 Интернационала в п. Черусти, а также ул. Московская, Советская и сквер между домами 28 и 30 по ул. Энергетиков в г. Шатуре», — сообщил замглавы.

Работы по прокладке линий наружного освещения интегрированы в комплексное благоустройство дворов и модернизацию детских игровых площадок на территории округа Шатура. В 2025 году планируется еще более масштабное расширение освещения, охватывающее целый ряд населенных пунктов: поселок Шатурторф, улицы Лесная (д. 7, 8), Жарова (д. 37, 39), проспект Ильича (д. 49), Академическая (д. 5, 7), проспект Борзова (д. 3, 3/1, 5), микрорайон Керва, поселок Туголесский Бор и другие.

Многие адреса для установки дополнительных уличных светильников были предложены самими жителями, что подчеркивает их активное участие в благоустройстве родного края. По информации из отдела благоустройства администрации Шатуры, любой желающий может внести свой вклад в этот процесс, подав официальное обращение через многофункциональный центр (МФЦ).