В Шатуре светлеют дворы и улицы: программа «Светлый город» преображает облик округа
Фото: [Администрация м.о. Шатура]
Благодаря реализации масштабной программы «Светлый город» общественные пространства муниципального округа Шатура преображаются, становясь более яркими и комфортными.
В Шатуре, а также в Рошале и населенных пунктах, входящих в состав округа, появляются новые опоры освещения, заменяются устаревшие уличные фонари на современные, энергоэффективные модели. Это повышает безопасность и создает более приятную атмосферу для жителей.
«У нас был темный двор. Сейчас ситуация намного лучше: видна вся территория, и на душе спокойнее, когда дети уходят гулять по вечерам», — поделилась впечатлениями жительница Шатуры Дарья.
По словам заместителя главы округа Вячеслава Федотова, составлен детальный перечень адресов, где в текущем году будут установлены дополнительные опоры в рамках программы «Светлый город». Этот перечень охватывает не только центральную часть Шатуры, но и отдаленные поселки и деревни, где жители остро нуждаются в улучшении освещения.
«В него вошли сквер по улице Луначарского в п. Мишеронский, ул. Садовая, М. Горького и 3 Интернационала в п. Черусти, а также ул. Московская, Советская и сквер между домами 28 и 30 по ул. Энергетиков в г. Шатуре», — сообщил замглавы.
Работы по прокладке линий наружного освещения интегрированы в комплексное благоустройство дворов и модернизацию детских игровых площадок на территории округа Шатура. В 2025 году планируется еще более масштабное расширение освещения, охватывающее целый ряд населенных пунктов: поселок Шатурторф, улицы Лесная (д. 7, 8), Жарова (д. 37, 39), проспект Ильича (д. 49), Академическая (д. 5, 7), проспект Борзова (д. 3, 3/1, 5), микрорайон Керва, поселок Туголесский Бор и другие.
Многие адреса для установки дополнительных уличных светильников были предложены самими жителями, что подчеркивает их активное участие в благоустройстве родного края. По информации из отдела благоустройства администрации Шатуры, любой желающий может внести свой вклад в этот процесс, подав официальное обращение через многофункциональный центр (МФЦ).
«Люди обратились, мы их просьбы учли. Более освещенными станут проезд от Жарова, д. 10, до Энергетиков, д. 5, в Шатуре, также городские территории у домов 1/1, 3, 5, 23 на проспекте Ильича, ул. Академическая, д. 4, в мкр. Керва — ул. Пушкина, в п. Шатурторф — ул. Красные ворота, д. 47, п. ЦУС «Мир» — тропа до автобусной остановки, г. Рошаль — парковка центра «Гармония», территория вокруг больницы, ул. К. Маркса, с. Пустоша — ул. Новая, п. Радовицкий — ул. Мира, д. Левошево — тропа до школы, въезд в д. Дуреевскую и в п. Бакшеево, ул. Юннатов», — поделились информацией специалисты отдела благоустройства.