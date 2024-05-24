В Шатуре торжественно поздравили бизнесменов с Днем российского предпринимательства

День предпринимательства ежегодно отмечается в России 26 мая. В преддверии праздника в Шатуре в торжественной обстановке поздравили бизнесменов, которые вносят вклад в социальную и экономическую сферы Подмосковья и любимого округа.

Бизнесмены, грамотно ведущие свое дело, обеспечивают жителей продовольствием и промышленными товарами, делая их жизнь комфортнее. Шатурские предприниматели хорошо ощущают потребности населения, прислушиваясь к нему и развивая разные актуальные направления бизнеса. Кроме того, индивидуальные предприниматели активно оказывают помощь землякам на СВО, участвуя в создании и отправке гуманитарных грузов.

Всех причастных к грядущему празднику наградили на территории шатурского многофункционального центра. Каждый награжденный бизнесмен высадил молодую ель, благодаря чему получилась целая зеленая аллея. Также был открыт символичный арт-объект, который будет напоминанием о важности и заслугах бизнесменов Шатуры.

Свои поздравления выразили замглавы округа Наталья Федорова, председатель Совета депутатов округа Дмитрий Янин, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Бурмистрова, а также руководитель обособленного подразделения торгово-промышленной палаты Подмосковья Василий Логинов.

В предпраздничный день бизнесмены и представители администрации сыграли в страйкбол. Первый победный кубок достался бизнесменам. Участники получили море положительных эмоций от спортивного мероприятия. Организаторы отметили, что будут повторять такие игры ежегодно, а кубок сделают переходящим.