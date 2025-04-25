В Шатуре улучшают благоустройство территорий рядом с мемориальными комплексами

Жители Шатуры и сотрудники предприятия энергетической отрасли объединили усилия для проведения масштабного субботника возле мемориального комплекса, посвященного воинам-шатурянам, павшим в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Мероприятие проходило на проспекте Ильича. Участники очистили дорожки от мусора, убрали опавшую листву и ветки, а также скосили траву на газонах.

«В работе приняли участие молодые сотрудники, которые присоединились к инициативе в рамках программы, ориентированной на поддержание чистоты и порядка. Мы надеемся, что ухоженные территории вокруг памятника принесут радость жителям Шатуры. Такие мероприятия способствуют сохранению исторической памяти, вовлекают молодежь в общественно полезную деятельность и формируют чувство патриотизма,» – поделился мнением один из участников акции.

Компания, специализирующаяся на энергоснабжении, регулярно оказывает поддержку в восстановлении и поддержании в надлежащем состоянии памятников воинской славы на территории района. Ранее были предоставлены финансовые ресурсы для обновления мемориального комплекса у Вечного огня. В текущем году ведутся работы по реставрации памятника в поселке Кривандино. Завершение проекта и торжественное открытие запланировано на осень, в преддверии юбилея Победы.